Zwölf Jahre stand er an der Spitze des mit mehr als 1500 Beschäftigten größten Arbeitgebers in der Stadt – jetzt verlässt Mirko Papenfuß das Klinikum Frankfurt (Oder). Er verabschiedet sich zum 28. Februar als Geschäftsführer in Markendorf. Am 1. März übernimmt er die Leitung des Lausit...