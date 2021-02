In der Kleingartenanlage am Klingetal kam es am Vormittag des 24.02.2021 zum Diebstahl von verschiedenen Gegenständen.

Einbrecher gelangten in eine Laube und zwei Schuppen und stahlen dort verschiedene technische Geräte und Werkzeuge.

Zweites Grundstück betroffen

Zusätzlich konnte die Polizei feststellen, dass sich die Diebe auch auf einem weiteren Gartengrundstück umgesehen haben. Dort wurde eine Kochplatte, ein Backofen und eine Werkzeugkiste gestohlen.

Der Schaden des diebischen Streifzuges beläuft sich auf einen geschätzten Wert von 1.700 Euro.