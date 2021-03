In den Vormittagsstunden des 03.März 2021 verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Kämmereiweg in Frankfurt (Oder). Die Eindringlinge durchwühlten im Erdgeschoss des Hauses sämtliche Schränke. Ob ihnen auch etwas in die Hände fiel, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht zu klären gewesen.

Keller aufgebrochen in Stendaler Straße

Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln sowohl in diesem Fall als auch zu dem Aufbruch zweier Kellerverschläge in der Stendaler Straße. Dieses Geschehen wurde ebenso am 03. März angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen verschwanden die Täter von dort mit zwei Trekkingrädern der Marke Stevens. Die Fahrräder stehen nun in Fahndung.