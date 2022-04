Die Polizei Bayern hat auf einem Pendlerparkplatz an der Autobahn A3 die Leiche eines Mannes gefunden. Weil der 55-Jährige zuletzt in Frankfurt (Oder) wohnte, veröffentlichte nun auch die brandenburgische Polizei Informationen zu dem Fall – und bittet Zeugen, die ihn vor seinem Tod gesehen haben, sich zu melden.

Bereits im Februar, am 6.2., hatten Verkehrsteilnehmer den Mann tot in seinem schwarzen VW-Caddy mit Passauer Kennzeichen entdeckt. Weil die Todesumstände unklar sind, veröffentlichte die Polizei Namen und letzte Anschrift des Toten. Demnach handelte es sich bei dem Mann um Kazimierz Miroslav Czyz, der seit April 2021 am Südring 25 in Frankfurt (Oder) wohnte.

Geboren wurde der Mann in Polen, zog 2021 nach Frankfurt (Oder)

In Bayern wurde ein toter Mann gefunden, der zuletzt in Frankfurt (Oder) gelebt hat: Kazimierz Miroslav Czyz

© Foto: Polizeipräsidium Niederbayern

Geboren wurde er am 21.4.1966 in Zabrze im Süden von Polen. Bevor er nach Frankfurt (Oder) zog, lebte er im bayrischen Neuburg am Inn im Landkreis Passau, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass ein Aufenthalt des Mannes im Raum Passau vor seinem Tod nicht auszuschließen ist. Auch das Kennzeichen seines Autos veröffentlichte die Polizei, um dadurch möglicherweise Zeugen zu finden: PA-JC 14.

Auch das Auto des Toten könnte Rückschlüsse auf die Umstände seines Todes geben, weshalb die Polizei Bilder und das Kennzeichen veröffentlichte.

© Foto: Polizeipräsidium Niederbayern

Zwischen seinem letzten Wohnort in Bayern, bevor Czyz nach Frankfurt (Oder) zog, und dem Parkplatz auf Höhe der Anschlussstelle Metten im Landkreis Deggendorf, wo sene Leiche gefunden wurde, liegen gut 60 Kilometer. Namen und letzte Anschrift des Toten hatten Staatsanwaltschaft und Kripo Deggendorf in ihren gemeinsamen Ermittlungen herausfinden können.

Auch die Polizei in Brandenburg bittet Zeugen, sich zu melden

Die Staatsanwaltschaft habe auch eine Obduktion angeordnet, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Dabei „konnten zwar keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung Dritter festgestellt werden, dennoch bittet die Kriminalpolizei zur Ermittlung der genauen Todesumstände um Hinweise aus der Bevölkerung auf etwaige Aufenthaltsorte, mögliche Beschäftigungsverhältnisse und/oder Bekanntschaften des Verstorbenen vor seinem Tod und zu dem schwarzen Pkw, VW Caddy“.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistation Deggendorf, Telefon 0991 38960, beziehungsweise an das Polizeipräsidium Frankfurt (Oder), Telefon 0335 5610. Zur Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bayern geht es hier