Wer in Frankfurt (Oder) Pakete und Päckchen senden und empfangen will, muss sich nicht nach den Öffnungszeiten der Post richten. Eine Alternative sind die Packstationen der DHL, die rund um die Uhr zugänglich sind. Hier zu sehen ist die 103 am Aldi in der August-Bebel-Straße. © Foto: Selim Pekel