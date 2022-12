Wie kommen Montagsdemos zustande und was hält die Menschen über Jahre hinweg auf der Straße? Diese Frage wurde am 7.12. an der Europa-Universität Viadrina diskutiert. Hier zu sehen: eine Demo am Tag der Einheit 2022 (Montag) mit Plakaten, die diverse Themen benennen. © Foto: Patrick Pleul/dpa