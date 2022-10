Gegen weitere Waffenlieferungen in die Ukraine, gegen hohe Energiepreise und die Inflation, gegen Impfpflicht und Masken, gegen Globalisierung und Regierung – es war erneut ein bunter Strauß an Themen, den mehr als 1700 Teilnehmer am Montag (03.10.) in Frankfurt (Oder) auf die Straßen trugen. De...