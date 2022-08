Prozess am Amtsgericht

Einige Anwohner der B112, B5 und B1 in der Region zwischen Frankfurt (Oder) und Seelow werden sich noch an den 14. Februar 2022 erinnern, als ein Großaufgebot der Polizei den Fahrer eines gestohlenen Audi jagte. Jetzt wurde am Amtsgericht ein Urteil gesprochen. Wie lautet es?