Am 31. März 2022 tötete in der Wildenbruchstraße in Frankfurt (Oder) ein Mann seine Ehefrau vor den Augen ihrer Kinder. Die 33-Jährige verstarb noch am Unfallort. Beim zweiten Prozesstag am Landgericht sagten zahlreiche Rettungskräfte, die am Abend im Einsatz waren, aus. © Foto: BLP / Sappeck