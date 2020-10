Der Diensteingang am Amts- und Landgericht in Frankfurt (Oder) ist an diesem Dienstag zu. Denn durch die Tür werden statt der Mitarbeiter heute Rapper Bushido – in schwarzem Pullover mit neongrünem, -gelbem und -pinkem Aufdruck – und seine Personenschützer ins Gebäude gebracht. Clan-Chef Abo...