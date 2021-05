Am 3. Mai nahm die Polizei einen mutmaßlichen Räuber in einem Waldstück bei Berkenbrück fest. Er soll zuvor mehrere Seniorinnen in Frankfurt (Oder) und im Landkreis Oder-Spree überfallen haben. Jetzt wird bekannt: In Berlin versetzte er ebenfalls Rentner in Angst und Schrecken – auch mit Gewalt.