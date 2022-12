In der Innenstadt von Frankfurt (oder) hat es am Dienstagmorgen (20.12.) eine Razzia der Polizei gegeben. Nach Angaben der Pressestelle der Polizeidirektion Ost seien Wohnungen an vier verschiedenen Adressen durchsucht worden, dazu eine weitere Wohnung in Cottbus. Auf Bildern der Polizei sind Einsat...