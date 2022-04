Mateusz Mazurek und seine Mutter Wioletta haben in der Rosengasse in Frankfurt (Oder) ein Restaurant eröffnet. Gemeinsam mit dem zweiten Sohn Adrian wollen sie neben europäischer Küche auch deutsch-polnische Kultur bieten. Denn die Doppelstadt spielt eine besondere Rolle in ihrem Leben. © Foto: Jacqueline Westermann