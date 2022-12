Zunächst war es am Mittwoch (14.12.) nur ein Gerücht: Bei der Polizei in der Nuhnenstraße in Frankfurt (Oder) soll es einen Schuss gegeben haben, jemand soll verletzt worden sein. Demnach war am Morgen ein Rettungsfahrzeug zum Einsatz ausgerückt. Doch bei der Pressestelle der Polizeidirektion Os...