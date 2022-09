Keine Lust oder Zeit im Supermarkt den Großeinkauf zusammenzusuchen? Der Rewe-Markt am Hansaplatz in Frankfurt (Oder) bietet seit Kurzem einen Abholservice an. Andere Supermarktketten liefern das Essen gleich ganz nach Hause. Welche Möglichkeiten haben Verbraucher in Frankfurt (Oder)?