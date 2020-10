Ohne Corona wäre die Arbeit von Heike Pohl im Kleist Forum Frankfurt (Oder) der Öffentlichkeit wahrscheinlich kaum zugänglich geworden. Disponentin und Künstlerbetreuerin – gerade letztere Aufgabe klingt so, als wäre in den Monaten ohne Veranstaltungen nichts zu tun gewesen. In Zeiten wie diesen ist das dann aber doch ein Job geworden, der öffentliches Interesse verdient.

Die Arbeit der 56-Jährigen war in den vergangenen Monaten oft umsonst, sie kann gar nicht mehr abzählen, wie oft. Denn normalerweise sagt sie Künstlern zu oder ab, die sich bei ihr melden, um einen Raum oder Saal im Kleist Forum anzufragen. Sie gleicht die Daten im Kalender ab, und auch Platz für Eigenproduktionen wird gebraucht. Daraus entsteht dann der Spielplan für eine Saison.

Bürohund Aron hellt die Stimmung im Kleist Forum auf

Im März, April und Mai war dieser aber im Prinzip nutzlos, viele Termine wurden in den jetzigen Herbst geschoben und niemand wusste, wie die Situation dann sein wird. Corona ist nun, einige Monate später, aber nicht verschwunden, es muss also weiter verschoben werden, mittlerweile zum Teil bis ins Jahr 2022. Für etwas Abwechslung und gute Laune in diesen schwierigen Zeiten sorgt ihr Hund Aron, den sie mit ins Büro nimmt und der auch die Stimmung ihrer Kollegen aufhellt.

„Unseren Gästen muten wir derzeit wirklich sehr viel zu“, so Heike Pohl. „Die dritte Verschiebung einer Veranstaltung ist auch eine Herausforderung für die Besucher“, findet sie. Für einige der Gäste ist Kultur quasi fast lebensnotwendig. So gab es viele Abonnenten, die sehr regelmäßig ins Kleist Forum gekommen sind. „Die haben sich schön angezogen, auch um andere Menschen zu treffen und zu erzählen“, hat die Frankfurterin beobachtet. Das ist derzeit auch nicht möglich.

Sie hatte die Idee, in die Messehalle auszuweichen

Von Heike Pohl stammt zwar auch die Idee, mit einigen Veranstaltungen wie dem MOZ-Talk in die Messehalle auszuweichen, allerdings geht das nicht bei Theaterstücken. „Man braucht zu viele Bühnenaufbauten, die es in der Messehalle nicht gibt“. Außerdem ist der Aufwand enorm. Jeder Scheinwerfer muss in die Messehallen gebracht werden und wenn die Technik in West ist, kann natürlich auch nicht zeitgleich im Kleist Forum gespielt werden.

Im März jährt sich ihr Arbeitsbeginn im Kleist Forum zum 20. Mal. „Ich bin seit der Eröffnung hier“, sagt sie. In der Zwischenzeit hat sich das Haus bei Künstlern einen guten Namen gemacht. Die eine oder andere Anekdote hat sie zu erzählen. Insbesondere das Thema Künstlerbetreuung, ihr zweites Aufgabenfeld, gibt dazu Anlass. Freilich plaudert sie keine Namen aus. Von überbordenden Buffet-Wünschen der Künstleragenturen ist aber auch sie nicht verschont geblieben. "Mit den Theaterschauspielern und den Bands, die hier spielen, komme ich aber normalerweise sehr gut klar", sagt sie.

Auch für die Kleist-Festtage fanden sich Lösungen

„In dieser Spielzeit haben wir keine Abonnements angeboten, weil wir selber nicht wissen, was aufgeführt werden kann“. Neben Corona-Regeln für die Sitzplätze im Saal gibt es die natürlich auch für die Bühne und so müssen viele Theater- und Opernproduktionen abgesagt werden, weil die nicht Corona-tauglich aufgeführt werden können. Ein Beispiel dafür ist die Feuerzangenbowle, die zu Silvester gezeigt werden sollte. Die wurde jetzt abgesagt, weil man sie eben nicht mit Abstand unter den Schauspielern auf der Bühne zeigen kann. Stattdessen wird „Pasta e Basta“gezeigt, das Kultstück aus Hamburg um italienisches Essen und Musik.

Wie es weitergeht, weiß auch Heike Pohl nicht, sorgt sich aber sehr um die Kunstszene. „Es gibt wirklich viele, die gar kein Geld mehr verdienen“, weiß sie. Der blaue Mittwoch mit den Maulhelden beispielsweise oder auch der Poetry Slam vom Freitag seien ja schon vom Konzept her Corona-tauglich, so kann den Zuschauern wenigstens etwas geboten werden. Auch andere Aufführungen während der Kleist-Festtage wurden schon mit Abstand inszeniert. Allerdings sind auch die Vorverkäufe sehr zögerlich. „Jetzt wird oft kurz vorher nachgefragt“, sagt sie. Ob demnächst mehr Menschen als die 150 von sonst mehr als 500 im Zuschauerraum sitzen dürfen, weiß sie nicht. Eins aber schon. „Einen zweiten Lockdown will hier wirklich keiner“.