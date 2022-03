Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr. Vor dem Bahnhof in Frankfurt (Oder) fahren zwei große Fahrzeuge vom Katastrophenschutz aus dem Landkreis Oder-Spree vor. Kurz darauf laden Helfer kistenweise Frühstücksbeutel aus. 2000 an der Zahl. Alle in Fürstenwalde über Nacht geschmiert und gepackt. Der Sozialb...