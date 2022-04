Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben in den letzten Wochen in Frankfurt (Oder) ihren Zufluchtsort Deutschland erreicht. Viele ehrenamtliche Helfer nahmen sich ihrer an, haben Geflüchtete privat bei sich aufgenommen. Dabei ergeben sich immer wieder neue Fragen – auch für den Umgang mit traumatisierten Menschen. Die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie hat Informationen dazu. © Foto: Winfried Mausolf