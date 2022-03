Hektische Betriebsamkeit herrscht am Freitagvormittag (04.03.) am Bahnhof in Frankfurt (Oder) . Helfer vom Katastrophenschutz erwarten die Ankunft eines Sonderzuges mit Ukraine-Flüchtlingen aus Warschau. 20 Personen seien seit dem frühen Morgen im Einsatz, berichtet Verbandsführer Michael Schiller...