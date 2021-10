Am 6. März 2020 gaben „Stahlzeit“ das letzte große Konzert-Gastspiel in der Messehalle Frankfurt (Oder). Dann kamen Corona, viele Absagen und das Impfzentrum. An diesem Sonntag, 24. Oktober, kehrt mit dem Auftritt einiger Schlagergrößen wieder etwas Normalität in die Eventlocation zurück.