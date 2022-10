An diesem Samstag (8.10.) hätte in Frankfurt (Oder) eigentlich ein Wettkampf im Schwimmen stattgefunden. Der Eisenbahner Sportverein (ESV) der Stadt hätte andere Vereine, zum Beispiel aus Szczecin, Berlin und so weiter eingeladen – musste den Wettkampf aber vor rund vier Wochen absagen. Denn da ...