Es ist der 28. August 2008: In einem Flachbau in Frankfurt (Oder)-West sitzen David Lebuser und seine Kumpels im Proberaum ihrer Band in der zweiten Etage. Sie feiern an diesem Donnerstag Geburtstag. Irgendwann guckt der 21-jährige David auf die Uhr: „Leute, ich muss langsam mal los.“ Er geht i...