Auch in diesem Jahr wird es kein Helene Beach Festival geben. Die vom 22. bis 25. Juli 2021 geplante Sommerparty am Helenesee bei Frankfurt (Oder) fällt wie schon 2020 aus. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit.

Feiern gehe nur „ohne strenge Auflagen und Zwang“

„Wir waren überzeugt, dass...