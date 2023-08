Schweigend daddeln an diesem Nachmittag vier Besucher an den Spielautomaten im Erdgeschoss. In der Spielhalle Oderturm in Frankfurt (Oder) ist gerade jeder in sein Spiel vertieft. Bunte Bildschirme versprechen einen Gewinn. Im Obergeschoss können Gäste auch Darts und Billard spielen. Wer den Einga...