Der Spielplatz-Streit in Kliestow geht in eine neue Runde. Die Bewohner diskutieren seit Jahren um die Errichtung einer Spielstätte für die etwa 140 Kinder im nördlichen Ortsteil von Frankfurt (Oder). Am Dienstagabend (24.5.) traf sich die interessierte Dorfgemeinschaft zu einem moderierten Gespr...