Die Stadtverkehrsgesellschaft SVF feiert 125 Jahre Straßenbahn in Frankfurt (Oder). Für das Jubiläumsjahr hat sich das Nahverkehrsunternehmen etwas Besonderes für alle Frankfurter einfallen lassen.

Am Sonnabend (16.9.) lädt die SVF zum Tag des Fahrgastes ein. Der Tag startet um 10 Uhr mit einem. Los geht es an der Haltestelle Europa-Universität durch die Stadt zum SVF-Betriebshof in der Böttnerstraße in Neuberesinchen. Daran werden auch historische Trams teilnehmen: „Mit Unterstützung der Fanfarengarde präsentieren wir in einem Festumzug zusammen mit dem Verein ‚Historische Straßenbahnen e.V.‘ die Vielfalt an historischen und aktuellen Schienenfahrzeugen“, heißt es von der SVF. Für den Korso gebe es eine begrenzte Anzahl an Fahrscheinen. Diese können in den Kundenzentren erworben werden.