In Frankfurt (Oder) ist es nicht an allen Haltestellen problemlos möglich, mit einem Kinderwagen oder als Rollstuhlfahrer in die Straßenbahn einzusteigen. Um dieses Problem anzugehen, hat sich die Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) zum Ziel gesetzt, die betroffenen Haltestellen barrierefrei umzubauen.

Wie die SVF nun angekündigt hat, werden in diesem Zusammenhang in Kürze Bauarbeiten an den Haltestellen „Am Winterhafen“ der Straßenbahnlinie 4 und den umliegenden Gleisen stattfinden.

Herbert-Jensch-Straße in Frankfurt (Oder) gesperrt ab 24. Juli

Wie bereits an den Haltestellen „Klingestraße“ vor zwei Jahren, soll auch „Am Winterhafen“ ein Straßenbahnbord gebaut werden. Hierbei werden die Gleise aufgeweitet und die Warteflächen der Haltestelle vom Gehweg hervorgezogen. Dadurch wird es den Fahrgästen ermöglicht, stufenfrei in die Straßenbahnen in beide Fahrtrichtungen ein- und auszusteigen.

Nach Angaben der SVF wird deshalb der gesamte öffentliche Straßenverkehr vom 24. Juli bis voraussichtlich zum 17. September in der Herbert-Jensch-Straße zwischen den Kreuzungspunkten Hafenstraße/Goepelstraße und Am Winterhafen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Goepelstraße und Oderhang. Fußgänger hingegen könnten die Straße weiter passieren.

Die Bauarbeiten kosten laut SVF-Sprecher Ken Wegener etwa 1,7 Millionen Euro und werden zu 75 Prozent vom Land Brandenburg gefördert. Sie führen zu folgenden Fahrplanänderungen: Die Linie 4 wird abwechselnd zwischen „Markendorf Ort“ und „Europa-Universität“ verkehren. Zwischen „Bahnhof“ (Bussteig 5) und „Lebuser Vorstadt“ wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet (EV4). Der Umstieg zwischen der Straßenbahnlinie 4 und EV4 findet an den Haltestellen Zentrum statt.

Die Linie EV4 verkehrt im Regelfall wie folgt: Bahnhof – Zentrum –Brunnenplatz – Magistrale – Topfmarkt/Konzerthalle – Klingestraße – Ersatzhaltestelle Am Winterhafen (Goepelstraße, Höhe Zufahrt Alte Gasse) – Oderhang – Lebuser Vorstadt.

Diese Haltestellen werden als nächste barrierefrei umgebaut

Die Haltestellen „Am Winterhafen“ sind nur ein Etappenziel des Großprojekts, an dessen Ende alle Tramhaltestellen in Frankfurt (Oder) barrierefrei sein sollen. „Zusammen mit der Stadt und der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) ist für 2024 der Umbau der Bus- und Straßenbahnhaltestelle ‚Topfmarkt/Konzerthalle‘ und für 2025 der Umbau der Straßenbahnhaltestellen ‚Neue Welt‘ und ‚Lebuser Vorstadt‘ geplant“, blickt Ken Wegener voraus.

Wie lange es dauern werde, bis alle Straßenbahnhaltestellen barrierefrei umgebaut sind, lasse sich schwer sagen. Von den insgesamt 83 Straßenbahnhaltestellen in Frankfurt (die SVF zählt jeweils jede Fahrtrichtung als eine Haltestelle) seien derzeit 43 barrierefrei – also etwas mehr als die Hälfte. Bei 40 verbleibenden Haltestellen bedeutet das: „Wenn man jährlich zwei bis vier Haltestellen erneuern könnte, würde es nach gegenwärtigem Stand noch mindestens zehn Jahre dauern“, bis das Großprojekt abgeschlossen ist