Das stürmische Wochenende liegt hinter der Doppelstadt, es wird an allen Enden und Ecken aufgeräumt. Doch nicht überall können die Menschen schon Bilanz ziehen. In Słubice sitzen einige auch nach mehr als 48 Stunden noch ohne Strom in ihren Häusern. Freitagabend (18.2.) war in Ortsteilen wie K...