In der dritten Verhandlungsrunde für einen neuen Haustarifvertrag für die rund 1350 nichtärztlichen Beschäftigten am Klinikum Frankfurt (Oder) hat es am späten Donnerstagabend eine Einigung gegeben. „Wir haben einen tragfähigen Kompromiss erzielt, für den beide Seiten Zugeständnisse mache...