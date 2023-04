Nach der Umweltkatastrophe in der Oder schwammen im Spätherbst 2022 auch im Wildenbruchteich in Frankfurt (Oder) tote Fische an der Wasseroberfläche. Das Wasser war giftgrün verfärbt und zunächst wusste niemand: Wurde vielleicht auch hier etwas eingeleitet? Es folgten die Analyse einer Wasserpr...