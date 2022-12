In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2021 starb in Frankfurt (Oder) ein Baby: Das Mädchen wurde erst zweieinhalb Monate zuvor geboren, in jener Nacht kam jede Hilfe für sie zu spät. Ihr Vater, Tom S., steht seit wenigen Tagen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sein Kind geschüttel...