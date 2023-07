Tote Frau in Bergstraße – Einblick ins Leben der Angeklagten

Totschlag in Frankfurt (Oder)

Totschlag in der Bergstraße in Frankfurt (Oder): Der eine hat die 68-Jährige brutal zusammengeschlagen, der andere wählte nicht den Notruf. Doch wer sind Andre R. und Bernd F., die am Landgericht auf der Anklagebank sitzen?