Nach Angaben der Polizeidirektion Ost waren am Sonnabend (14.11.) gegen 22.30 Uhr in der Bergstraße in Frankfurt (Oder) zunächst zwei Personengruppen verbal aneinandergeraten. Als eine der beiden Gruppen gewalttätig wurde, flüchtete die Gegenseite in ein umliegendes Haus.

Anschließend versammelten sich fünf Männer im Alter von 19, 22, 32, 40 und 48 Jahren vor dem Gebäude. Nach Angaben von Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion skandierten die Männer antisemitische Parolen und warfen zudem mit Steinen und Flaschen. Eine unbeteiligte Zeugin habe daraufhin die Polizei informiert.

Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Kurz darauf verließ die Gruppe den Tatort in Richtung Stadtzentrum. Auf dem Weg dorthin beleidigte sie zwei weitere Männer ausländerfeindlich. Bundespolizisten und Landespolizisten gelang es später in der Nacht, die Beschuldigten ausfindig zu machen.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Volksverhetzung, Landfriedensbruch und Beleidigung verantworten. Der Staatsschutz der Polizeidirektion Ost ermittelt in dem Verfahren. Laut Bärbel Cotte-Weiß seien einige der fünf Männer in der Vergangenheit bereits wegen politisch motivierter Kriminalität polizeilich in Erscheinung getreten.