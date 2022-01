Russische Soldaten nehmen an Übungen auf dem Schießplatz Kadamowskii in Rostow am Don unweit der Grenze zur Ukraine teil. Nach einem Treffen von Vertretern von 30 Nato-Staaten in Brüssel zum Nato-Russland-Rat, ist dieser ohne konkrete Annäherungen zu Ende gegangen. © Foto: Uncredited / dpa