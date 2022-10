Auf der Autobahn A12 hat es am Sonnabendmorgen einen Unfall gegeben. Die Autobahn ist zwischen Müllrose und der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West in Richtung Polen derzeit voll gesperrt. Die Polizei ist bereits vor Ort und leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Müllrose von der Autobahn ab.

Derzeit ist noch nicht klar, wie sich der Unfall ereignet hat. Die ersten Angaben der Polizei auf deren Internetseite lassen aber darauf schließen, dass der Einsatz länger dauern wird. So geht die Polizei in der Meldung von 7:13 Uhr davon aus, dass es zu einer Staubildung auf der Fahrbahn in Richtung Polen kommen wird.

Des Weiteren raten sowohl der ADAC auf dessen Staumelder-Seite, als auch die Polizei Ortskundigen dazu, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn bleiben, werden gebeten vorsichtig an das Stauende heranzufahren und eine Rettungsgasse zu bilden.

Auf den vorhergehenden Abschnitten der A12 kommt es inzwischen ebenfalls zu Problemen. Zwischen Briesen und Müllrose ist ein Auto liegen geblieben. Im Zusammenhang mit dem Unfall kommt es inzwischen zu 5 Kilometern Stau. Der ADAC rechnet mit einem Zeitverlust von über einer halben Stunde. Auf dem Abschnitt zwischen Storkow und Friedersdorf liegen Reifenteile auch dort rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht.

Zuvor gab es die Information, dass sich eine ungesicherte Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen befindet zwischen Müllrose und Frankfurt (Oder)-West befindet.