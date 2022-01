An der Schutzplanke endete für einen 19-Jährigen die Fahrt am frühen Montagmorgen (3. Januar) auf der Autobahn A 12 zwischen Frankfurt (Oder)-Mitte und Bundesgrenze. Aus bislang ungeklärter Ursache war der junge Mann mit einem BMW von der Fahrbahn abgekommen, so ein Sprecher der Polizeidirektion...