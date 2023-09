Auf der Autobahn A12 in Richtung Polen in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West kam es am Dienstagmorgen (19.9.) zu einem Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte wurden um 7.23 Uhr alarmiert. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Jacobsdorf und Lichtenberg rückten die Berufsfeuerwehr Frankfurt (Oder) sowie der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei aus.

Vor Ort stellten sie fest, dass ein Kleintransporter mit einem Lkw, beide mit polnischem Kennzeichen, kollidiert war. Obwohl ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand, wurde bei dem Zusammenprall glücklicherweise niemand verletzt.

Verdacht: Der 33-Jährige Fahrer könnte eingeschlafen sein

Wie die Polizeidirektion Ost mitteilte, sei der 33-jährige Fahrer des Transporters nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe dabei den neben ihm fahrenden Lkw gerammt. Als möglichen Grund für die Kollision nannte die Polizei Sekundenschlaf. „Während der Unfallaufnahme und bei der Befragung von Unfallbeteiligten und Zeugen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 33-Jährige am Steuer eingeschlafen sein könnte. Diesem Verdacht gehen nun Kriminalpolizisten der örtlichen Polizeiinspektion nach“, heißt es im Polizeibericht.

Der Transporter war nach dem Crash nahe der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West stark beschädigt.

© Foto: BLP / Sappeck

Verkehrspolizisten nahmen vor Ort eine Verkehrsstrafanzeige auf. Für die Dauer von 45 Minuten blieb die A12 an der Unfallstelle in Richtung Polen wegen der Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Unfall in der Nacht auch zwischen Briesen und Müllrose

Bereits in der Nacht gegen 0.30 Uhr waren einige Kilometer weiter westlich auf der A12 zwischen Briesen und Müllrose bei einem Unfall zwei Personen verletzt worden . Ein Suzuki war in das Heck eines VW Golfs gekracht, der aus bislang ungeklärter Ursache auf der rechten Fahrspur stand.

Eine weitere Verkehrsunfallmeldung ging am Dienstagvormittag um 9.26 Uhr bei der Leitstelle ein, diesmal im Abschnitt zwischen Frankfurt (Oder)-West und –Mitte. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion mitteilte, fanden die Beamten der Autobahnpolizei bei einer Absuche entlang der Autobahn bis einschließlich zur Landesgrenze jedoch keinen Unfall vor. Warum trotzdem ein Notruf abgesetzt wurde, ist unklar.