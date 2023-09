Eine Tram und ein Auto sind am Dienstag (12.9.) in Frankfurt (Oder) zusammengestoßen. Die Unfallstelle befand sich an der viel befahrenen Leipziger Straße auf Höhe des Hauptfriedhofs.

Eine Autofahrerin sei einem Rettungswagen ausgewichen und habe dabei eine herannahende Straßenbahn übersehen, sagte Polizeihauptkommissar Bagdahn. Da sie mit ihrem Auto auf die Schienen geriet, sei es zum Zusammenstoß gekommen.

Die Fahrerin erlitt beim Unfall in Frankfurt (Oder) einen Schock

„Die Fahrerin erlitt einen leichten Schock“, führte der Sprecher vom Polizeirevier Fürstenwalde aus. Rettungskräfte hätten die Frau anschließend ambulant behandelt. Weitere Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Bagdahn zufolge war der Alarm gegen 17.10 Uhr bei ihnen eingegangen. Polizisten sperrten zeitweise die Unfallstelle ab. Eine Streife war noch gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Leipziger und Robert-Havemann-Straße positioniert und ließ keine Fahrzeuge stadtauswärts über die Leipziger Straße . Einige Schaulustige verfolgten das Geschehen aus umliegenden Fenstern und am Straßenrand. Gegen 17.40 Uhr gab die Polizei den Verkehr dann wieder in beide Richtungen frei. Die Tram blieb fahrtüchtig und konnte ihren Weg fortsetzen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.