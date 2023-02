Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag (6.2.) in Frankfurt (Oder) ereignet. Er passierte in der Mittagszeit im Zentrum an der Kreuzung Logenstraße und Große Scharrnstraße.

Beteiligt waren zwei Fahrzeuge: eine Straßenbahn der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) und ein Auto der Marke Ford. Am Steuer des Autos saß eine Frau, die mit ihrem Fahrzeug gegen ein Treppengeländer am Oderturm fuhr. Die Fahrerin habe leichte Verletzungen davongetragen, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion Ost auf Nachfrage. In der Tram haben sich ihr zufolge zwei Personen befunden: der Fahrer und ein Fahrgast. Beide Personen blieben demnach unverletzt.

Starke Beschädigungen am Auto nach Unfall in Frankfurt (Oder)

Die Fahrzeugfront des Fords wies starke Beschädigungen auf, auch die linke Seite war in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch die Front der Tram wies Beschädigungen auf. Die Polizei und Rettungswagen eilten zum Unfallort. Die verletzte Frau sei in die Klinik nach Markendorf gefahren worden, sagte Bärbel Cotte-Weiß. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittle, so die Sprecherin.

Großen Schaden trug nach dem Zusammenstoß das beteiligte Auto, ein Ford, davon.

Aktuell (13.40 Uhr) ist am Unfallort die rechte Fahrspur der Logenstraße in Richtung Karl-Marx-Straße gesperrt. Ein Abbiegen für Fahrzeuge in die Große Scharrnstraße nicht möglich. Arbeiter kümmern sich um die Schäden an der Tram. Der Ford werde abgeschleppt, sagte die Polizeisprecherin.