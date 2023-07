Am Montag (24.07.) gegen 21 Uhr verfinsterte sich auch über Frankfurt (Oder) und den angrenzenden Ortsteilen der Himmel bedrohlich. Wenig später gewitterte und regnete es heftig. Anders als weiter westlich, Richtung Berlin, fielen die Unwetterschäden in der Oderstadt jedoch am Ende vergleichsweise gering aus.

Laut Wolfgang Welenga vom Stadtfeuerwehrverband habe es bisher kaum Einsätze gegeben. Der einzige größere, nennenswerte Vorfall hat jedoch anhaltende Folgen für den Stadtverkehr. Wie Wolfgang Welenga berichtet, sei in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Kopernikusstraße eine Freileitung beschädigt worden. Der Notruf in der Regionalleitstelle dazu lief gegen 21:48 Uhr auf.

Schienenersatzverkehr mit Bussen auf der Linie 4

Das sorgt nun für Einschränkungen auf der Straßenbahnlinie 4, wie die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) (SVF) am Dienstagmorgen auf ihrer Facebookseite informierte: „Aufgrund von Sturmschäden verkehrt die Straßenbahnlinie 4 zwischen Markendorf Ort und Europa-Universität als Schienenerersatzverkehr der Linie EV4“.

Weiter heißt es von den Verkehrsbetrieben: „Richtung Markendorf Ort wird die Haltestelle Bahnhof Bussteig 5 bedient. Die Haltestellen Dresdener Platz und Bahnhof (Tram) entfallen in Richtung Markendorf Ort.“

Der reguläre Ersatzverkehr EV4 zwischen Bahnhof Bussteig 5 und Lebuser Vorstadt verkehre unverändert, so die SVF weiter.

Wann der Schaden voraussichtlich wieder behoben sein wird und die Einschränkungen andauern werden, stand am Dienstagmorgen noch nicht fest.