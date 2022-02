Auch in Frankfurt (Oder) werden ab heute Nacht orkanartige Sturmböen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst rechnet bis einschließlich Donnerstagabend mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 110 km/h an der Oder – möglicherweise sogar noch darüber hinaus.

Aufgrund des Sturms sind am Mittwoch die Feuerwehren und der Katastrophenschutz der Stadt in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. „Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind vorbereitet“, sagte auch Wolfgang Welenga, Vorsitzender des Feuerwehrstadtverbandes.

Stadtparlament verschiebt Sitzung

Als Konsequenz aus dem heranziehenden Sturmtief wurde die für Donnerstag (17.02), 15 Uhr, in der Messehalle geplante Stadtverordnetenversammlung abgesagt und auf nächsten Dienstag (22.02), 17 Uhr, verschoben. Das haben der Vorsitzende der SVV, Wolfgang Neumann, und Oberbürgermeister René Wilke entschieden.

Grund sei „eine Bewertung der vorliegenden Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes durch das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen im Benehmen mit der Regionalleitstelle Oderland, welche von einer hohen wetterbedingten Gefahrenlage ausgeht“, wie der OB am Mittwochabend mitteilte. „Im Rahmen der gebotenen Vorsicht sollte nichts stattfinden, was nicht unbedingt stattfinden muss und Risiken für Leib und Leben darstellt“, begründete Wolfgang Neumann die Entscheidung. Er und der OB baten die Bürger der Stadt und der Region um besondere Vorsicht und um Beachtung der aktuellen Wetterhinweise.

Wildpark bleibt am Donnerstag wohl auch geschlossen

Ob der Wildpark der Gronenfelder Werkstätten am Donnerstag öffnet, war am Mittwochabend noch nicht abschließend entschieden, aber es sprach viel dafür. Sollten tatsächlich Windgeschwindigkeiten von mehr als 80 km/h erreicht werden, dann sei es für Besucherinnen und Besucher zu gefährlich und die Tore bleibe zu, kündigte Jochen Hanschel, Leiter des Wildparks, an.

Auch in Frankfurt (Oder) steht es Eltern am Donnerstag frei, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die Landesregierung hat die Präsenzpflicht für diesen Tag aufgehoben. Bleiben Kinder zu Hause, muss dies jedoch den Schule gemeldet werden.