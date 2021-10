Vor dem Eingang am Kaufland in der Heilbronner Straße in Frankfurt (Oder) stellt ein älterer Mann gerade seinen Einkaufswagen ab. Auf die Frage, wie sich die steigenden Verbraucherpreise bei ihm bemerkbar machen, sagt er nur: „Inflation vier Prozent, ich seh’ es am Konto.“ Er vergleicht nich...