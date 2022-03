Auffällig war für die Besatzung des Streifenwagens in Frankfurt (Oder) die Fahrweise des Audis. In Schlängellinien ging es auf der Straße Am Goltzhorn voran. Es ist 4 Uhr am Morgen. Die Beamten entschließen sich, den Fahrer des Fahrzeugs mit polnischem Kennzeichen zu kontrollieren.