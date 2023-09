Blick auf den Rondo Solidarnosci in Slubice: Die Stadt an der polnisch-deutschen Grenze hat seit vielen Jahren mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu kämpfen. Nicht nur wegen des Grenzverkehrs aus westlicher Richtung, sondern auch wegen des Fernverkehrs in Richtung Nord-Süd. © Foto: Monika Skolimowska