Ohrenbetäubender Lärm, splitternde Glasscheiben, Sekunden der Todesangst – so oder so ähnlich fühlt es sich an, in einem Verkehrsunfall mit Überschlag beteiligt zu sein. Was passieren kann, wenn man unangeschnallt im Straßenverkehr unterwegs ist, wird an der Raststätte Biegener Hellen Nord bei Frankfurt (Oder) auf einprägsame Weise verdeutlicht.