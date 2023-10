In der Max-Hannemann-Straße 1 in Frankfurt (Oder), am Geschäft Kraft und Heimtierfutter, soll Ende Oktober eine Kleintierschau stattfinden. Doch in dieser Woche hat die Stadtverwaltung eine Tierseuchenallgemeinverfügung erlassen. Der Grund: Die Vogelgrippe bei Wildvögeln in Deutschland und vor a...