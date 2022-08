Nachdem der Ortsbeirat in Markendorf im Frühjahr aufgelöst werden musste, weil im nur noch zwei Mitglieder angehörten, kam es am Sonntag zur einzigen Wahl in diesem Jahr in Frankfurt (Oder) . Um einen beschlussfähigen Ortsbeirat im Ortsteil zu haben, sind fünf Ortsbeiratsmitglieder nötig. Insge...