„Afrikanische Schweinepest. Unbefugter Zutritt verboten“, steht auf dem Schild am Tor der Zufahrt zur Stadtförsterei Eduardspring. Auf der Zufahrt gibt es jetzt eine mit Wasser und Desinfektionsmittel gefüllte Seuchenschutzwanne. „Unser Hof ist das Zwischenlager für im Stadtgebiet verendet aufgefundenes Schwarzwild“, erklärt Frankfurts Stadtförster René Schmidt.

Der Förster macht den ASP-Test

Seit rund vier Wochen landet jedes auf der Autobahn, auf anderen Straßen im Stadtgebiet, auf einer Regionalbahnstrecke, im Wald oder in der Flur tot aufgefundene Wildschwein auf dem Hof der Stadtförsterei im Rosengartener Wald. Dort nimmt Schmidt den Abstrich für die Untersuchung auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) vor, bringt die Proben oft selbst ins Landeslabor.

Tierseuche Schweinepest in Oder-Spree führt zur Ausweitung des Jagdverbots Beeskow Als Stadtförster ist René Schmidt auch für die Eigenjagd im Stadtwald zuständig. Derzeit jedoch gilt auch für ihn und seine Terrier-Jagdhündin Wilma das nach dem Ausbruch der Schweinepest im Nachbarkreis LOS Anfang Oktober erlassene Jagdverbot.

Frankfurt gilt mit Blick auf die Tierseuche als gefährdeter Bezirk. Aus dieser Zone darf kein Fleisch von Wildschweinen heraus gebracht werden.

Wild-Verarbeitung musste gestoppt werden

„Gerade erst haben wir eine Kooperation mit der Fleischerei auf Gut Hirschaue bei Beeskow zur Verarbeitung unseres Wildes aufgebaut. Und nun ist schon wieder Schluss damit“, bedauert René Schmidt.

Auf die Frage, ob damit auch der Wildverkauf in Eduardspring vorerst ausgesetzt wird, sagt der Stadtförster: „Nein. Es gibt zwar kein frisch erlegtes Wildbret mehr. Aber wir verkaufen Dienstagnachmittags noch vor dem Erlass des Jagdverbotes erlegtes Wild – so lange der Vorrat reicht“.

Die Einnahmen aus dem Stadtwald schrumpfen

René Schmidt hofft, dass das Jagdverbot aufgehoben werden kann, wenn der feste Wildzaun an der Oder und in den Nachbarkreisen LOS und MOL steht und keine weiteren, an der Seuche verendeten Schwarzkittel gefunden werden. Sonst breche mit dem Wildverkauf eine weitere wichtige Einnahmequelle aus dem Stadtwald weg, erklärt der Stadtförster.

Denn auch die Haupteinnahmequelle, der Holzverkauf, sprudelt kaum noch: Durch das Überangebot an Holz infolge des deutschlandweit massiven Waldsterbens sei der Holzmarkt am Boden, die Preise seien im Keller, sagt René Schmidt.

Nach mehreren trockenen Jahren und heißen Sommern zieht er ein trauriges Resümee: „Die Fichten im Stadtwald sind tot“, so der Förster. Nicht nur die zu DDR-Zeiten angelegten kleineren Fichten-Reinbestände, auch einzeln stehende Exemplare der durch den Wassermangel geschwächten und vom Borkenkäfer getöteten Flachwurzler stehen braun im Rosengartener Forst.

Die Stämme müssen noch gefällt und aus dem Wald geholt werden. Doch wegen der Schweinepest ist auch der Holzeinschlag derzeit verboten. Die an einigen Waldwegen stehenden, „Polter“ genannten Holzlager enthalten zu Jahresbeginn gefällte Fichten.

Investitionen in den Wald sind nötig

„Der Stadtwald wird in den nächsten Jahren wohl kaum etwas zur Konsolidierung des Stadthaushalts beitragen können“, bedauert René Schmidt. Denn um die Schäden zu beseitigen, müsse in den weiteren Waldumbau investiert werden, betont der Förster. Es gehe ums Aufforsten von Bäumen, die dem Klimawandel gewachsen sind. Und zwar auf etwa 30 bis 40 der insgesamt 1380 Hektar Stadtwald.

Weniger Weihnachtsbäume aus dem Stadtforst

Auf die Frage nach dem diesjährigen Weihnachtsbaumverkauf aus dem Stadtwald sagt der Förster: „Wenn es die Corona-Infektionslage erlaubt, werden wir an einem Wochenende im Dezember wieder zum selbst Schlagen einladen und Weihnachtsbäume, die mein Mitarbeiter und ich geschlagen haben, am Forsthaus anbieten.“

Künftig werde es weniger Weihnachtsbäume aus dem Stadtwald geben, blickt René Schmidt voraus. Denn „das sind Sonderkulturen, die laut dem forstlichen Saat- und Vermehrungsgutgesetz nicht in den Wald gehören“, erklärt er. Zudem seien Anlage und Pflege solcher Plantagen arbeitsaufwändig, was er und sein Mitarbeiter nicht leisten könnten.

Jetzt muss der Stadtförster, der auch im ASP-Krisenstab der Stadt mitarbeitet, erst einmal beim Aufbau des neuen, stabilen Wildzaunes helfen.

