Nach dem Fischsterben in der Oder sammelten Helfer am Ziegenwerder in Frankfurt (Oder) tonnenweise toten Fisch ein. Dazwischen lag eine Flaschenpost. Um an die Briefe darin zu kommen, musste die Flasche zwar kaputt gemacht werden – aber die Geschichte ging weiter. Die MOZ hat sie sich erzählen lassen.