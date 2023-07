„Absolutes Kaiserwetter“ sieht der Lausitzer Dampflok Club an diesem Samstag, 15.7., kommen. Perfekte Bedingungen also für einen Tag am Meer. Doch wie kommt man mit dem Zug am besten von Frankfurt (Oder) an die Ostsee? Normalerweise ist das mit vielen Umstiegen in S- und Regionalbahnen verbunden. Eine Besonderheit gibt es allerdings an diesem Wochenende.

Ostseebad Binz und zu den Störtebeker-Festspielen und macht auch in Frankfurt (Oder) Halt. Der „Rügen-Express“ des Dampflok Clubs fährt zumund zu denund macht auch in Frankfurt (Oder) Halt. Tickets für die Fahrt mit dem „Nostalgiezug“ kosten 84 Euro, Kinder zwischen sechs und 13 Jahren zahlen 29 Euro. Für die 1. Klasse, die 114 Euro beziehungsweise für Kinder 39 Euro kostet, waren am Freitagmittag nur noch 14 Plätze verfügbar. Für die 2. Klasse gab es zu diesem Zeitpunkt noch rund 100 freie Plätze. Mindestens 140 waren anscheinend schon verkauft.

„Wir haben noch Tickets, auch für die Störtebecker Festspiele“, heißt es auf MOZ-Nachfrage aus dem Cottbuser Büro des Lausitzer Dampflok Club e.V. Die Tickets ab Berlin kosten übrigens etwas weniger: 79 Euro für die 2. und 109 Euro für die 1. Klasse. Das 49-Euro-Ticket gilt in der Dampflok nicht.

Zu dieser Zeit fährt der Zug mit der Dampflok ab Frankfurt (Oder)

Eisenhüttenstadt (7.22 Uhr) um 7.40 Uhr auch in Frankfurt. Unter anderem über Fürstenwalde (8.02 Uhr) geht es dann in Richtung Ostsee. In Stralsund Rügendamm hält die Dampflok um 11.40 Uhr, in Bergen (Rügen) um 12.01 Uhr und Endstation ist dann um 12.38 Uhr Binz. Über zehn Stunden Zeit haben Reisende dann dort und können die Seele in einem Strandkorb baumeln lassen. Der Zug fährt um 6.35 Uhr in Cottbus los und hält nach einem Stopp in(7.22 Uhr) um 7.40 Uhr auch in Frankfurt. Unter anderem über(8.02 Uhr) geht es dann in Richtung Ostsee. InRügendamm hält die Dampflok um 11.40 Uhr, inum 12.01 Uhr und Endstation ist dann um 12.38 Uhr Binz. Über zehn Stunden Zeit haben Reisende dann dort und können die Seele in einem Strandkorb baumeln lassen.

So sieht die Wagenreihung der Dampflok aus, die am 15.7. auch über Frankfurt (Oder) fährt. Der Dampflok Club bittet darum, nicht nur Fensterplätze zu buchen.

© Foto: Lausitzer Dampflok Club e.V.

Schiff von Binz nach Göhren. Dort hat man etwa 40 Minuten Zeit, um zum Beispiel eine Gaststätte zu besuchen. Anschließend geht es mit dem „Rasenden Roland“ zurück nach Binz. Wer will, kann allerdings auch Ausflüge dazubuchen . Ausflug 1 (für 25 Euro oder 15 Euro für Sechs- bis 13-Jährige) führt mit demvon Binz nach Göhren. Dort hat man etwa 40 Minuten Zeit, um zum Beispiel eine Gaststätte zu besuchen. Anschließend geht es mit dem „“ zurück nach Binz.

Wer will, kann auf dem Ausflug auch mit dem „Rasenden Roland“ fahren.

© Foto: Lausitzer Dampflok-Club e.V.

Ausflug 2 beginnt direkt nach Ankunft des Zuges. Alle, die mitmachen wollen, gehen zur Seebrücke und starten dort eine Schifffahrt zur Kreideküste und zum „Königsstuhl“. Die Kosten liegen bei 30 beziehungsweise 20 Euro.

Alle, die zu den Störtebeker-Festspielen möchten, müssen nochmal 55 Euro in die Hand nehmen. Dafür gibt es ein Ticket in der Preisklasse 1, also für die Reihen 1 bis 10. Preisgruppe 2 ist bereits ausverkauft. Alle, die sich dafür entscheiden, fahren um 18 Uhr ab Binz Großbahnhof gemeinsam nach Ralswiek und besuchen die „Gotland unter Feuer“-Aufführung. Das ist auch der Grund, warum der Zug erst am späten Abend zurückfährt.

Wann der Zug zurück in Frankfurt (Oder) und für wen die Fahrt nicht geeignet ist

Die Dampflok macht sich zwischen 22.50 und 23.23 Uhr auf den Weg zurück in den Süden. In Fürstenwalde kommt der Zug am frühen Sonntagmorgen um 3.32 Uhr an, in Frankfurt um 3.57 Uhr und in Eisenhüttenstadt um 4.13 Uhr. Endstation ist um 5.08 Uhr Cottbus. Wegen dieser Uhrzeiten weist der Dampflok Club darauf hin, dass die Fahrt für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet ist.

Der Verein bittet außerdem darum, auf das Mitbringen von Speisen und Getränken zu verzichten. „Während der Reise verwöhnt Sie unser Serviceteam im Imbiss- oder Bistrowagen mit deftigen Speisen und Getränken zu günstigen Preisen“, heißt es – unter anderem mit regionalem Bier, Wasser und Säften. Man sei auch auf die Erlöse aus der Versorgung für die Erhaltung der historischen Fahrzeuge angewiesen.